Коронавирус на Ямале, последние новости на 3 ноября 2021 года: скончались три человека

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Ольга Крыльцова

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По сообщению регионального Роспотребнадзора, на сегодняшний день количество умерших от COVID-19 увеличилось на три человека. Всего с начала пандемии скончались 765 северян.

Также напоминаем, что в регионе зарегистрировано 147 новых случаев заболевания. На данный момент 905 жителей госпитализировано с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 131 из них - в тяжелом состоянии, 30 - находятся на ИВЛ.

За последние сутки в России выявлено 40 443 человека с COVID-19 в 85 регионах, из них 3 452 (8,5%) - без клинических проявлений болезни. Всего в стране зарегистрировано 8 633 643 случая в 85 регионах. Излечились от коронавируса 32 807 человек, с начала пандемии - 7 445 438. Также за сутки зафиксировано 1 189 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 242 060 человек.