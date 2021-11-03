Коронавирус на Ямале, последние новости на 3 ноября 2021 года: заразилось 147 человек

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Вера Зенина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 147 человек. С начала периода количество заболевших достигло 54 611.

Из общего числа болеющих 905 жителей госпитализировано с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 131 из них - в тяжелом состоянии, 30 - находятся на ИВЛ, 3 - скончались. В итоге общее число погибших составляет 765 человек.

Также за сутки выявлено 10 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 7 924. Таким образом, в населенных пунктах Ямала произошло 137 заражений COVID-19, за весь период - 46 687.

Выздоровел за последние сутки 41 человек, с начала пандемии - 50 928.

За последние сутки в России выявлено 40 443 человека с COVID-19 в 85 регионах, из них 3 452 (8,5%) - без клинических проявлений болезни. Всего в стране зарегистрировано 8 633 643 случая в 85 регионах. Излечились от коронавируса 32 807 человек, с начала пандемии - 7 445 438. Также за сутки зафиксировано 1 189 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 242 060 человек.