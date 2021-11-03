Полиция Салехарда задержала преступника, кинувшего жителя окружной столицы на 75 тысяч рублей

Фото: УМВД России по ЯНАО

Полиция Салехарда задержала преступника, который обманул жителя окружной столицы, продав ему несуществующий двигатель стоимостью 75 тысяч рублей. Об этом рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

- Позвонив по указанному в объявлении номеру, мужчина договорился о способе доставки двигателя и оплате. После этого он перевел деньги на банковскую карту продавца, однако тот перестал выходить на связь, а товар так и не был доставлен, - добавили в ведомстве.

Злоумышленником оказался 40-летний житель Нижнего Новгорода, ранее не имевший проблем с законом. Сейчас он проверяется на причастность к других похожим преступлениям. Также в отношении гражданина возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».