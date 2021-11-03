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Здоровье3 ноября 2021 11:31

В Тарко-Сале здание акушерского корпуса перепрофилировали под моногоспиталь

Там развернуто 90 коек
Марина Прохорова
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Фото: Тарко-Салинская ЦРБ

Фото: Тарко-Салинская ЦРБ

В Тарко-Сале здание акушерского корпуса городской больницы полностью перепрофилировано под моногоспиталь для больных коронавирусом. Как рассказали в медучреждении, это связано с возросшим числом ковид-больных, нуждающихся в госпитализации.

- На базе специализированного инфекционного отделения развернуто 90 коек, из них 32 с подводом кислорода. Ведется работа по организации реанимационных палат. В моногоспитале есть все необходимые медикаменты и оборудование для лечения пациентов с легкой, средней и тяжелой формами коронавируса. На сегодняшний день лечение проходят 66 пациентов, - сообщили в Тарко-Салинской ЦРБ.

Напоминаем, что женская консультация, в связи с расширением госпиталя, временно перенесена в физиотерапевтический кабинет, который приостановил медицинскую помощь амбулаторным пациентам.