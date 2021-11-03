В Лабытнанги бездомный пес покусал переписчицу Фото: Ольга Крыльцова

Жители Лабытнанги продолжают жаловаться в соцсетях на бродячих собак, кусающих всех без разбору. По словам одной из северянок, на этот раз пес схватил за ногу женщину, которая работает переписчицей. Пост об этом опубликовали в группе «Лабытнанги Info», сообщает «МК Ямал».

Пост подписчицы

В комментариях к записи развернулась бурная дискуссия, в которой принял участие представитель администрации города. Он заявил, что мэрия сожалеет о случившемся и направит службу отлова по указанному адресу. Также сотрудник напомнил, что заявки на отлов принимает ЕДДС по телефону на 112.

- Администрация города вместе с зоозащитниками делает все возможное, чтобы убрать с улиц бродячих собак. Начиная с отлова, каждое действие в отношении животных регламентировано нормами федерального законодательства. Предусмотрен метод ОСВВ - отлов, стерилизация и вакцинация. Если собаку не удалось пристроить в добрые руки, то она выпускается в прежнюю среду обитания. В приюте остаются только агрессивные псы. Эвтаназия бродячих животных запрещена, - рассказали в администрации.