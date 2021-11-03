В Ноябрьске поймали приезжего мужчину, спрятавшего в тайники почти килограмм наркотиков

Фото: УМВД России по ЯНАО

В Ноябрьске задержали жителя Самары 1971 года рождения, обвиняемого в незаконном сбыте наркотиков. Все началось 28 октября, когда правоохранители, при осмотре участка местности в районе автодороги Ноябрьск - поселок Аэропорт обнаружили два полимерных пакета с подозрительным веществом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

- Согласно заключению эксперта, внутри оказался наркотик синтетического происхождения общей массой 997,860 граммов, что является особо крупным размером, - добавили в ведомстве.

Сейчас мужчина находится под стражей и обвиняется по ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».