Более 20 новоуренгойцев, заболевших коронавирусом, находятся в реанимации

Фото: администрация Нового Уренгоя

Жители Нового Уренгоя продолжают болеть коронавирусом. По информации Новоуренгойской ЦГБ, сейчас в реанимационном отделении инфекционного госпиталя находятся 22 пациента, из низ 3 - на аппарате ИВЛ, а 9 - на неинвазивной вентиляции легких.

- За каждого пациента мы испытываем страх, тревогу - течение болезни непредсказуемое. Когда больному становится лучше, мы радуемся. Потом у нас начинается этап терпения, когда человек делает первые шаги, снова учится самостоятельно есть, умываться, - рассказала врач инфекционного госпиталя Алена Дубровина.

Также медик уточнила, что крайне тяжело болеют только невакцинированные люди. Большинство жалеют, что вовремя не сделали прививку.

- Но здесь, в госпитале, этого уже не изменить, заботиться о здоровье нужно, когда оно есть, - подчеркнула врач.