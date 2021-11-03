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Здоровье3 ноября 2021 10:02

Более 20 новоуренгойцев, заболевших коронавирусом, находятся в реанимации

Из них три - на ИВЛ
Марина Прохорова
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Фото: администрация Нового Уренгоя

Фото: администрация Нового Уренгоя

Жители Нового Уренгоя продолжают болеть коронавирусом. По информации Новоуренгойской ЦГБ, сейчас в реанимационном отделении инфекционного госпиталя находятся 22 пациента, из низ 3 - на аппарате ИВЛ, а 9 - на неинвазивной вентиляции легких.

- За каждого пациента мы испытываем страх, тревогу - течение болезни непредсказуемое. Когда больному становится лучше, мы радуемся. Потом у нас начинается этап терпения, когда человек делает первые шаги, снова учится самостоятельно есть, умываться, - рассказала врач инфекционного госпиталя Алена Дубровина.

Также медик уточнила, что крайне тяжело болеют только невакцинированные люди. Большинство жалеют, что вовремя не сделали прививку.

- Но здесь, в госпитале, этого уже не изменить, заботиться о здоровье нужно, когда оно есть, - подчеркнула врач.