Бывший глава поселка Пангоды обвиняется в растрате более 1,4 млн бюджетных средств

Бывший глава поселка Пангоды обвиняется в растрате более 1,5 млн бюджетных средств Фото: Вера Зенина

В Надымском районе возбудили уголовное дело в отношении бывшего главы поселка Пангоды, обвиняемого в коррупции. По сообщению пресс-службы регионального следкома, мужчина причастен к растрате более 1,4 млн рублей.

- В 2020 году администрация заключила контракт на благоустройство парка по улице Полярников с руководством «ЯмалСтройМеханизация». При этом обвиняемый состоял в длительных приятельских отношениях с директором данной организации. Затем, в конце декабря того же года, дал указание своим сотрудникам составить акты о приемке выполненных работ с ложными сведениями. В итоге более 1,4 млн рублей были перечислены на расчетный счет организации якобы за проведенное озеленение, - добавили в ведомстве.

Тем самым обвиняемый распорядился деньгами администрации как собственными.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.