Администрация Тазовского района оставила людей в аварийном доме на три года Фото: Ольга Крыльцова

Администрация Тазовского района оставила людей в аварийном доме на три года. По сообщению пресс-службы прокуратуры, речь идет о многоквартирнике по ул. Кирова, 4 в райцентре.

- Установлено, что люди уже несколько лет проживают в аварийных условиях. Горизонтальные линии профиля здания искривлены, наружные и внутренние стены разрушаются, цокольное перекрытие повреждено. Несмотря на крайнюю аварийность здания, власти определили срок его расселения на конец декабря 2024 года, - добавили в ведомстве.

В связи с этим главе района было вынесено предупреждение. На данный момент срок расселения граждан определен до конца декабря 2021 года. Также по требованию прокурора были изменены сроки отселения людей, проживающих в аварийном доме № 1А по ул. Геофизиков - с декабря 2025 года на сентябрь 2022 года.