После вмешательства прокуратуры руководство Салехардской больницы приняло на работу новых врачей Фото: Ольга Крыльцова

После вмешательства прокуратуры руководство Салехардской больницы приняло на работу новых врачей. По сообщению пресс-службы ведомства, в медучреждении была проведена проверку по факту недовольства местных жителей. Горожане утверждали, что в очереди к терапевту можно простоять несколько часов.

- Установлено, что в городской больнице не обеспечен надлежащий прием врачом-терапевтом. В некоторых случаях время ожидания приема составляло более четырех часов. Это противоречило утвержденным Правительством ЯНАО требованиям о своевременном оказании гражданам медицинской помощи, - добавили в ведомстве.

В связи с этим прокурор вынес главврачу предупреждение, после которого штат больницы дополнительно укомплектовали медицинскими работниками.