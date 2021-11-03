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Общество3 ноября 2021 7:36

После вмешательства прокуратуры руководство Салехардской больницы приняло на работу новых врачей

Горожане пожаловались на долгую очередь к терапевту
Марина Прохорова
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После вмешательства прокуратуры руководство Салехардской больницы приняло на работу новых врачей

После вмешательства прокуратуры руководство Салехардской больницы приняло на работу новых врачей

Фото: Ольга Крыльцова

После вмешательства прокуратуры руководство Салехардской больницы приняло на работу новых врачей. По сообщению пресс-службы ведомства, в медучреждении была проведена проверку по факту недовольства местных жителей. Горожане утверждали, что в очереди к терапевту можно простоять несколько часов.

- Установлено, что в городской больнице не обеспечен надлежащий прием врачом-терапевтом. В некоторых случаях время ожидания приема составляло более четырех часов. Это противоречило утвержденным Правительством ЯНАО требованиям о своевременном оказании гражданам медицинской помощи, - добавили в ведомстве.

В связи с этим прокурор вынес главврачу предупреждение, после которого штат больницы дополнительно укомплектовали медицинскими работниками.