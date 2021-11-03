Фермер из Овгорта будет круглый год выращивать огурцы, томаты и редис

Фото: личная страница Олега Попова в соцсети

Андрей Тропин, проживающий в селе Овгорт, будет круглый год выращивать в своей теплице огурцы, томаты и редис. Мужчина стал одним из обладателей окружного гранта «Агростартап», получив на реализацию проекта 1 миллион 750 тысяч рублей.

- Заниматься реализацией идеи Андрей будет следующие полтора года. А в течение пяти лет - предоставлять отчетность об уровне экономических показателей: таковы условия конкурса, - сообщил глава Шурышкарского района Олег Попов.

Отметим, что развитие малых форм хозяйствования - одна из важных задач агропромышленного комплекса. Гранты «Агростартап» предоставляются с 2019 года. За это время Правительство автономного округа профинансировало девять проектов начинающих фермеров. Средства получили аграрии из Ямальского, Надымского и Тазовского районов. Им перечислено более 27 миллионов рублей.