В Пангодах сгорел жилой многоквартирный дом

Фото: МЧС России по ЯНАО

В поселке Пангоды (Надымский район) загорелся жилой деревянный дом. По сообщению пресс-службы регионального МЧС, возгорание произошло 2 ноября в 19:13. На место тут же выехали пожарные отряды. Ликвидировать огонь удалось лишь в 23:37.

Известно, что в доме находятся четыре квартиры, среди жильцов погибших и пострадавших нет.

В тушении были задействованы 24 работника окружной противопожарной службы, три добровольца, шесть работников договорного отряда и четыре единицы пожарно-спасательной техники.

Причину возгорания предстоит выяснить дознавателям МЧС.