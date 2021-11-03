В Тарко-Сале заменили более 300 уличных светильников

Фото: департамент транспорта, связи и систем жизнеобеспечения Пуровского района

В Тарко-Сале завершились работы по замене светильников на опорах уличного освещения. По сообщению районного департамента транспорта, связи и систем жизнеобеспечения, всего было вкручено 326 новых ламп.

Работы проведены в рамках муниципального контракта по следующим улицам: Ленина - 12 штук, Геологов - 24 штуки, Промышленной - 90 штук, Юбилейной - 68 штук и на въезде в город - 42 штуки.

Отметим, что обновленные светильники светят с мощностью 120 Ватт, а прежние были всего лишь 80 Ватт. После демонтажа их отправят на реновацию, а затем они вернутся в город и будут устанавливаться по мере необходимости замены существующих.