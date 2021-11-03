Погода на Ямале на 3 ноября: к вечеру значительно потеплеет

Погода на Ямале на 3 ноября. Фото: Вера Зенина

В среду, 3 ноября, по прогнозам метеорологов, в Салехарде пасмурно и небольшой снег. Днем -9, ночью 0. Ветер 7-10 м/с.

Надым: пасмурно, утром и вечером - снег. Днем -10, ночью -4. Ветер 6-11 м/с.

Ноябрьск: переменная облачность и небольшой снег. Днем -14, ночью -10. Ветер 5-7 м/с.

Новый Уренгой: пасмурно, вечером - снег. Днем -11, ночью -7. Ветер 7-10 м/с.

Губкинский: пасмурно, утром и вечером - снег. Днем -13, ночью -8. Ветер 5-7 м/с.

Тарко-Сале: пасмурно, утром и вечером - снег. Днем -15, ночью -8. Ветер 4-6 м/с.

Лабытнанги: пасмурно и небольшой снег. Днем -7, ночью -0. Ветер 7-10 м/с.

Муравленко: пасмурно, вечером - снег. Днем -12, ночью -8. Ветер 6-8 м/с.

Посмотреть прогноз погоды по регионам можно ниже.