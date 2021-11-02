Юрий Фишер, вновь ставший главой Красноселькупского района, пообещал оправдать доверие жителей

Фото: личная страница Юрия Фишера в соцсети

Юрий Фишер вновь стал главой Красноселькупского района. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети.

- Принял присягу Главы Красноселькупского района. Клянусь верно служить жителям и оправдать их доверие - это самое важное. Впереди еще многое: важно реализовать все начатое и задуманное. У нас получится, уверен, - написал новоиспеченный глава.

Также он поблагодарил губернатора Дмитрия Артюхова за поддержку его команды, а коллег - за плодотворную работу.

Напоминаем, что 2 ноября конкурсная комиссия заслушала трех кандидатов на должность главы территории. Для победы им надо было представить свое видение и конкретные планы развития муниципалитета.