В Ноябрьске младенец попал в моногоспиталь с коронавирусом Фото: Ольга Крыльцова

Жители Ноябрьска продолжают болеть коронавирусом. По сообщению пресс-службы городской больниц, 1 ноября в моногоспитале находились 307 человек, из которых 25 - на ИВЛ.

Сегодня, 2 ноября, медики выписали 20 ноябрян. Однако, с учетом вновь поступивших, на лечении находятся 290 пациентов, в числе которых - трехнедельный младенец.

- Дети никогда не попадали к нам в больницу в прошлые волны коронавируса. Они переносили заболевание очень легко или просто показывался положительный ПЦР-тест. Сейчас к нам постоянно поступают дети до 12 лет. Они переносят болезнь сложнее, но тяжелого течения и смертельных случаев нет, - сообщили в медучреждении.

Напоминаем, что сегодня на Ямале зарегистрировано 145 заболевших. Всего с начала периода количество заразившихся достигло 54 464.