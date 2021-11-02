Жительница Муравленко хотела продать шубу, но вместо этого перевела деньги мошеннику Фото: Ольга Крыльцова

В полицию Муравленко обратилась местная жительница, ставшая жертвой мошенников. По сообщению пресс-службы регионального УМВД, женщина хотела продать шубу, но вместо этого лишилась денег.

- Потерпевшая разместила в Интернете объявление о продаже шубы стоимостью 55 тысяч рублей. После чего потенциальный покупатель предложил ей отправить товар через службу доставки, прислав ссылку неизвестного сайта. Перейдя по ней, женщина ввела данные своей банковской карты, срок действия и трехзначный CVV – код. После этого со счета потерпевшей списались 57 тысяч рублей, - добавили в ведомстве.

Сейчас правоохранители разыскивают преступника, обманувшего северянку. Также возбуждено уголовное дело, предусмотренное п. г ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража».