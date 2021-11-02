Глава Губкинского рассказал о больших планах по развитию Пурпе

Фото: администрация Губкинского

Глава Губкинского Андрей Гаранин рассказал о больших планах по развитию Пурпе. По его словам, теперь данная территория будет развиваться по стандартам современного ямальского города. А главная цель - повысить качество жизни людей.

В ближайшие три года в Пурпе приведут в порядок более 9 километров дорог. В первую очередь, опираясь на мнение жителей, отремонтируют улицы Векшина и Молодежную, а также пьяную дорогу - сделают проезд с покрытием из плит. Тротуары, современное уличное освещение и проекционные зебры уже заложены в план.

Фото: администрация Губкинского

- Собираемся построить много детских игровых комплексов, общественных территорий для отдыха, парковок, - сообщил Андрей Гаранин.

Также запланированы ремонты во всех учреждениях спорта, культуры и образования. В частности капитальный ремонт школ №1 и №2 и реконструкция школы №3. Учреждения образования приведут в порядок в течение трех лет. За этот же период отремонтируют семь многоквартирных домов по улице Железнодорожной. Кроме того, в Пурпе построят лыжную базу и осветят трассу.

Однако самый актуальный вопрос - это транспортная доступность между населенными пунктами.

- Важно увеличить количество автобусных рейсов между Пурпе и Губкинским. Сейчас мы уже получили 4 новых автобуса и в начале 2022 года будем увеличивать частоту рейсов до 25 в одну сторону. В самые горячие часы - утром и вечером - автобус будет ходить каждые полчаса. Для удобства жителей появятся теплые остановочные комплексы, в первую очередь у вокзала. Сейчас этот маршрут межмуниципальный, а с нового года станет городским, поэтому снизится стоимость проезда. Взрослый билет будет стоить 50 рублей, а детский - 10 рублей, - сообщил Андрей Гаранин.