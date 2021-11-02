В Тазовском районе осудят машиниста трубоукладчика, по вине которого едва не погиб человек Фото: Ольга Крыльцова

В Тазовском районе осудят работника коммерческой организации, по вине которого пострадал человек. По сообщению пресс-службы регионального следкома, происшествие случилось 3 марта на территории месторождения.

- Установлено, что обвиняемый, управляя краном-трубоукладчиком, нарушил технику безопасности и зажал находившегося поблизости машиниста бульдозера между контргрузом и бортом автомобиля топливозаправщика. В результате происшествия 58-летний мужчина получил телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью, - добавили в ведомстве.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.