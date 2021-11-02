На Ямале раньше срока прекращается выдача бесплатных лекарственных наборов Фото: Ольга Крыльцова

На Ямале прекращается выдача бесплатных лекарственных наборов. Об этом сообщается в документе, опубликованном на сайте окружного правительства.

- Ожидая, что осенью 2020 года и весной 2021 года будет существенный подъем заболеваемости ОРВИ, был закуплен большой объем лекарственных препаратов, которые решено было раздавать до 30 ноября 2021 года. Однако за октябрь 2021 года уже выдано более 10 тысяч наборов ОРВИ. Таким образом, получить лекарства можно будет до 10 ноября 2021 года, - рассказали в окружном депздраве.

Также в ведомстве отметили, что наборы закончились раньше времени из-за того, что жители безответственно отнеслись к мерам безопасности. Как результат, заболеваемость возросла, а вместе с этим и необходимость ямальцев в лекарствах.