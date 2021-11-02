В Тазовском построят ледовый городок по мотивам знаменитого произведения С. Маршака

Фото: администрация Тазовского района

В Тазовском началась подготовка к Новому году. По сообщению пресс-службы районной администрации, к праздникам на центральной площади развернется ледовый городок, а улицы и общественные пространства украсят новогодние фигуры, фотозоны и яркая иллюминация.

- В этом году юных тазовчан ждет ледяная сказка по мотивам знаменитого произведения С. Маршака. Четырехметровые ледяные композиции, посвященные временам года, горка, лабиринт, светящиеся скульптуры и символ года. Это место точно станет любимым для семейных прогулок, - добавили в мэрии.

Жители райцентра смогут оценить ледовый городок уже во второй декаде декабря.