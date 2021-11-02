Фото: Единая Россия по ЯНАО

Ямальские депутаты рассмотрят законопроект об окружном бюджете на следующие три года 25 ноября. Главный финансовый документ уже передали в региональный парламент в электронном виде, печатный вариант занял бы почти 2 500 страниц. Об этом рассказали в окружном отделении партии «Единая Россия».

- Окружной бюджет на 2022 - 2024 годы имеет социальную направленность и ориентирован на развитие экономического потенциала региона. Бюджеты всех муниципальных образований сформированы без дефицита. Основные параметры бюджетного планирования превысят показатели 2021 года по доходам на 29%, - сообщили в партии.

Отметим, что положительной динамике будет способствовать реализация на территории округа масштабных инвестиционных проектов в области добычи и транспортировки углеводородного сырья, а также развитие транспортной инфраструктуры.