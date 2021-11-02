На Ямале устанавливают имена жителей, ушедших на фронт во время Великой Отечественной войны

Фото: департамент внешних связей ЯНАО

На Ямале приступили к сбору дополнительных сведений о фронтовиках. Это делается для того, чтобы установить максимальное число северян, ушедших на Великую Отечествунную войну, и увековечить память о них. Об этом сообщили в департаменте внешних связей ЯНАО.

- Для поиска имен и документов ямальцев, призванных на войну, будут привлечены волонтеры со всего региона. Затем собранные сведения и списки участников представят в Книгах памяти сел и муниципальных образований Российской Федерации. Ознакомиться с ними можно будет на электронной платформе Минобороны России, - добавили в ведомстве.

На данный момент определен перечень из 83 населенных пунктов Ямала, которые войдут в Книги памяти.