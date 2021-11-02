В Пуровском районе временно приостанавливается запись к терапевтам

Фото: Тарко-Салинская ЦРБ

В Пуровском районе временно приостанавливается плановая медицинская помощь терапевтического профиля. По сообщению пресс-службы Тарко-Салинской ЦРБ, это связано с тем, что основные силы медицинского персонала направлены на оказание помощи пациентам с COVID-19.

- Запись к участковым терапевтам на ближайшее время в ТЦРБ и филиалах больницы приостановлена. При обострении хронических неинфекционных заболеваний необходимо обратиться в регистратуру поликлиник, после чего врачи посетят пациентов на дому, - рассказали в медучреждении.

Льготные рецепты врачи выпишут в дистанционном формате с последующей доставкой лекарств на дом. Получение больничных листов и справок также будет производить онлайн. Для этого такосалинцам необходимо обратиться в колл-центр Пуровского района по телефону: 2-89-09, жителям населенных пунктов района - в регистратуры своих поликлиник.

Также дистанционно выдаются направления пациентам, нуждающимся в оказании плановой медицинской помощи в стационарных условиях.