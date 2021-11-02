В Новом Уренгое поймали вахтовика с наркотиками Фото: Ольга Крыльцова

В Новом Уренгое задержали жителя Алтайского края 1978 года рождения, хранившего наркотики. По сообщению пресс-службы регионального УМВД, мужчина работал в газовой столице вахтовым методом, ранее у него не было проблем с законом.

- В ходе досмотра у гражданина обнаружен сверток с порошкообразным веществом. Согласно заключению эксперта, внутри оказался наркотик синтетического происхождения массой 0,98 грамма, - добавили в ведомстве.

В свое оправдание злоумышленник пояснил полицейским, что приобрел наркотик для личного потребления, не собираясь его распространять.

Сейчас мужчина обвиняется по ч. 1 ст. 228 УК РФ «Незаконное хранение наркотических средств». Ему грозит до трех лет лишения свободы.