Житель Муравленко случайно убил брата, уронив на него металлический столб

Фото: СУ СКР по ЯНАО

В Пуровском районе возбудили уголовное дело в отношении жителя Муравленко. По сообщению пресс-службы регионального следкома, он обвиняется в убийстве брата по неосторожности.

- По данным следствия, 11 октября двое жителей Муравленко, находясь в районе автодороги Сургут - Салехард на территории Пуровского района, производили заготовку металла в месте недействующих линии электропередач. Один из мужчин срезал газовым резаком часть металлической трубы, удерживающей столб. В результате потерявший опору столб упал на его брата. Мужчина получил телесные повреждения, от которых скончался, - добавили в ведомстве.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.