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Происшествия2 ноября 2021 8:17

Ранним утром в Ноябрьске сгорел автомобиль

Пламя полностью охватило подкапотное пространство
Марина Прохорова
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Фото: паблик «Происшествия Ноябрьск»

Фото: паблик «Происшествия Ноябрьск»

Ранним утром в Ноябрьске сгорел автомобиль, стоявший возле дома №4 по ул. Высоцкого. Сообщение о случившимся появилось в городском паблике «Происшествия Ноябрьск».

На фото видно, что огонь полностью уничтожил подкапотное пространство, при этом задняя часть автомобиля не пострадала. По мнению жителей, пожар мог возникнуть из-за неисправной электропроводки либо неправильной установки приборов подогрева автомобиля.

Фото: паблик «Происшествия Ноябрьск»

Фото: паблик «Происшествия Ноябрьск»

Потушили автомобиль приехавшие на вызов сотрудники МЧС. Официальный комментарии ведомства ожидается.