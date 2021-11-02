Фото: паблик «Происшествия Ноябрьск»

Ранним утром в Ноябрьске сгорел автомобиль, стоявший возле дома №4 по ул. Высоцкого. Сообщение о случившимся появилось в городском паблике «Происшествия Ноябрьск».

На фото видно, что огонь полностью уничтожил подкапотное пространство, при этом задняя часть автомобиля не пострадала. По мнению жителей, пожар мог возникнуть из-за неисправной электропроводки либо неправильной установки приборов подогрева автомобиля.

Фото: паблик «Происшествия Ноябрьск»

Потушили автомобиль приехавшие на вызов сотрудники МЧС. Официальный комментарии ведомства ожидается.