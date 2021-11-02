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Общество2 ноября 2021 7:45

Муравленковца, страдающего эпилепсией, через суд лишили водительских прав

Мужчина уже совершил две аварии
Марина Прохорова
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Муравленковца, страдающего эпилепсией, через суд лишили водительских прав

Муравленковца, страдающего эпилепсией, через суд лишили водительских прав

Фото: Вера Зенина

Жителя Муравленко, страдающего эпилепсией, лишили водительских прав. Об этом рассказали в пресс-службе окружной прокуратуры.

- Установлено, что 20 апреля 2021 года гражданин потерял сознание за рулем, что привело к совершению дорожно-транспортное происшествие (наезд на светофорную секцию). Кроме того, 10 апреля 2020 года мужчина наехал на линию электропередач, - добавили в ведомстве.

В связи с этим прокурор обратился в суд с иском, в которым требовал, чтобы мужчину лишили водительского удостоверения. В итоге судья встал на сторону гособвинителя, удовлетворив все требования.