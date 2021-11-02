В Новом Уренгое завершается ремонт детской поликлиники на ул. Интернациональная

Фото: администрация Нового Уренгоя

В Новом Уренгое завершается ремонт детской поликлиники, расположенной на ул. Интернациональная. Как рассказали в городской больнице, медучреждение начали приводить в порядок в начале января. За эти месяцы здесь был сделан капитальный ремонт и обновлена регистратура, также появятся удобные зоны ожидания и игровой уголок.

- Остались последние штрихи. Сейчас художник Анастасия Мурлина украшает лестничные пролеты. Уже скоро врачи встретят маленьких пациентов в обновленной поликлинике, - сообщили в больнице.

Напоминаем, что за летний сезон в городе планировали отремонтировать порядка 40 объектов Новоуренгойской ЦГБ, в их числе детская поликлиника на Интернациональной, Центр здоровья детей, поликлиники в Лимбяяхе и в северной части города.