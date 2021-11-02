На Ямале 27 человек погибли в пожарах с начала года

Фото: МЧС России по ЯНАО

За десять месяцев текущего года на Ямале произошло 708 пожаров, в которых погибли 27 человек и 48 получили различные травмы. Спасти из огня удалось 144 северянина и материальные ценности на 5 миллиардов 739 миллионов 9 тысяч рублей. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС России по ЯНАО

Основной причиной возгораний по-прежнему является неисправная электропроводка и неосторожное обращение с огнем. Кроме того, в многоквартирных жилых домов граждане постоянно хранят личные вещи в подъездах, что создает опасность для жизни людей, и курят на лестничных клетках.

Чтобы обезопасить свою жизнь, гражданам предлагается:

- установить в квартирах автономные дымовые пожарные извещатели;

- купить огнетушитель;

- освободить места общего пользования в многоквартирных домах от посторонних веще.