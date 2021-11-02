Ямал
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ямал
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ямал
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье2 ноября 2021 5:29

Глава Лабытнанги заразилась коронавирусом

Сейчас градоначальница продолжает работать из дома
Марина Прохорова
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: личная страница Марины Тресковой в соцсети

Фото: личная страница Марины Тресковой в соцсети

Глава Лабытнанги Марина Трескова заразилась коронавирусом. Об этом она рассказала на своей странице в соцсети.

- Земляки, несмотря на все предпринимаемые меры предосторожности, четвертая волна коронавируса захватила и меня. Об этом свидетельствует положительный результат ПЦР-теста, - написала градоначальница.

Также она уточнила, что чувствует себя нормально, правда, есть характерные симптомы ОРВИ.

- Убеждена в том, что помогает справиться с недугом и оставаться работоспособной - прививка. Дистанцировалась, приступила к лечению, но остаюсь на связи с коллегами и с вами, - добавила Марина Трескова.