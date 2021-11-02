Глава Лабытнанги заразилась коронавирусом

Фото: личная страница Марины Тресковой в соцсети

Глава Лабытнанги Марина Трескова заразилась коронавирусом. Об этом она рассказала на своей странице в соцсети.

- Земляки, несмотря на все предпринимаемые меры предосторожности, четвертая волна коронавируса захватила и меня. Об этом свидетельствует положительный результат ПЦР-теста, - написала градоначальница.

Также она уточнила, что чувствует себя нормально, правда, есть характерные симптомы ОРВИ.

- Убеждена в том, что помогает справиться с недугом и оставаться работоспособной - прививка. Дистанцировалась, приступила к лечению, но остаюсь на связи с коллегами и с вами, - добавила Марина Трескова.