Погода на Ямале на 2 ноября: до -20 градусов

Погода на Ямале на 2 ноября

Во вторник, 2 ноября, по прогнозам метеорологов, в Салехарде пасмурно. Днем -9, ночью -13. Ветер 4-9 м/с.

Надым: переменная облачность, утром - снег. Днем -19, ночью -17. Ветер 2-4 м/с.

Ноябрьск: переменная облачность, утром - снег. Днем -20, ночью -23. Ветер 3-5 м/с.

Новый Уренгой: переменна облачность, утром - снег. Днем -20, ночью -15. Ветер 5-7 м/с.

Губкинский: переменная облачность. Днем -20, ночью -22. Ветер 4-6 м/с.

Тарко-Сале: пасмурно. Днем -20, ночью -15. Ветер 4-6 м/с.

Лабытнанги: пасмурно. Днем -9, ночью -12. Ветер 5-10 м/с.

Муравленко: переменная облачность. Днем -17, ночью -22. Ветер 3-5 м/с.

Посмотреть прогноз погоды по регионам можно ниже.