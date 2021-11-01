В Губкинском более 370 семей переедут из авариек до конца года Фото: Ольга Крыльцова

В Губкинском продолжается активное переселение граждан из аварийного жилфонда. По словам главы города Андрея Гаранина, в прошлом году в Губкинском ввели в строй 13 тысяч квадратных метров жилья, а в этом году - 19 тысяч. В 2022-2023 годах цифры еще увеличатся - планируется сдать более 50 тысяч квадратных метров.

- Это очень большой объем строительства, он позволит нам решить вопрос и по стоимости жилья, сейчас она, действительно, немножко завышена. Если будет на рынке соответствующее предложение, то и стоимость обязательно должна снизиться, - считает Андрей Гаранин.

Отметим, что в прошлом году новое жилье получили 62 семьи, а в этом переселят уже более 370. В последующие годы темпы еще вырастут, за пятилетку намерены переселить более 1 400 семей.