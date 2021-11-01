Фото: администрация Приуральского района

Иван Сакал вновь стал главой Приуральского района. По сообщению пресс-службы муниципального округа, всего за победу боролись четыре кандидата, представлявшие план развития территории на ближайшие годы

В итоге за кандидатуру Ивана Сакала проголосовало наибольшее число депутатов. Инаугурация нового главы состоялась уже сегодня.

- У нас одна цель - сохранить вектор развития и обеспечить улучшение качества жизни приуральцев по всем показателям. История и судьба района или города не начинается с избрания нового главы и не заканчивается с его уходом. Но каждый из нас обязан внести свой весомый вклад в развитие родного края, - обратился к депутатам Иван Сакал.

Напомним, в апреле этого года район был преобразован в муниципальный округ, в который вошли три поселения: Аксарка, Белоярск и Катравож.