Роман Арефьев возглавил салехардский комитет по социальной и информационной политике

Фото: личная страница Романа Арефьева в соцсети

Роман Арефьев, являющийся депутатом гордумы Салехарда, выбран председателем городского комитета по социальной и информационной политике. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

- На заседании Городской Думы был избран председателем комитета по социальной и информационной политике. К предстоящей работе я отношусь с большой ответственностью, так как в ведении комитета находятся важные вопросы, - написал Роман Арефьев.

Также политик уточнил, что будет курировать сферы образования, молодежной политики, культура и историко-культурного наследия, физической культуры и спорта, информационной политики, труда и занятости населения, соцзащита населения и многое другое.

В ближайшее время планируется провести заседание, на котором скорректируют новый план работы комитета.