В Салехарде ресторану, впустившему посетителя без QR-кода, грозит крупный штраф

Фото: администрация Салехарда

В Салехарде продолжаются рейды по общественным местам. Контрольные группы следят за соблюдением масочного режим и проверяют, соблюдают ли предприниматели новые правила работы с QR-кодами. Об этом рассказали в городской администрации.

Так, в этот раз проверку прошли следующие заведения общественного питания:

- «Golden Night» по ул. Маяковского;

- «Бургер Клаб» по ул. Матросова;

- «Любимая пекарня» по ул. Республики.

По итогам рейда удалось выявить нарушение в ресторане «Golden Night». Один из посетителей не смог предъявить QR-код или другие документы, подтверждающие прохождение вакцинации. В связи с этим проверяющими составлен акт о нарушении. Меру наказания решит суд.

Напоминаем, что в данном случае юридическим лицам грозит штраф от 100 до 200 тысяч рублей, физическим лицам - от одной до 30 тысяч рублей.