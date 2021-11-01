Число умерших от коронавируса на Ямале на 1 ноября 2021 года увеличилось на три человека

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Ольга Крыльцова

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По сообщению регионального Роспотребнадзора, на сегодняшний день количество умерших от COVID-19 увеличилось на три человека. Всего с начала пандемии скончались 759 северян.

Также напоминаем, что в регионе зарегистрировано 143 новых случая заболевания. На данный момент 943 жителя госпитализировано с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 131 из них - в тяжелом состоянии, 25 - находятся на ИВЛ.

За последние сутки в России выявлено 40 402 человека с COVID-19 в 85 регионах, из них 3 619 (9,0%) - без клинических проявлений болезни. Всего в стране зарегистрировано 8 554 192 случая в 85 регионах. Излечились от коронавируса 23 187 человек, с начала пандемии - 7 381 726. Также за сутки зафиксировано 1 155 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 239 693 человека.