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Происшествия1 ноября 2021 12:31

На подъезде к Салехарду перевернулась иномарка с пассажирами: есть пострадавшие

Водитель не справился с управлением
Марина Прохорова
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Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

На ямальских дорогах вновь пострадали люди. По сообщению районной Госавтоинспекции, авария произошла 31 октября на 862 километре трассы Сургут-Салехард.

- Около 16:40 водитель автомобиля «Honda» не справился с управлением, из-за чего машина съехала в кювет и перевернулась. В результате ДТП водитель и три пассажира госпитализированы, - рассказали в ведомстве подробности происшествия.

Отметим, что за прошедшие сутки на Ямале произошло 12 аварий, а с начала года - 4 037, в которых 24 человека погибли и 264 получили травмы, в том числе 26 детей.