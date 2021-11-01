Число заболевших коронавирусом на Ямале на 1 ноября 2021 года увеличилось на 143 человека

Последние новости о коронавирусе на Ямале. Фото: Вера Зенина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 143 человека. С начала периода количество заболевших достигло 54 319.

Из общего числа болеющих 943 жителя госпитализировано с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 131 из них - в тяжелом состоянии, 25 - находятся на ИВЛ, 3 - скончались. В итоге общее число погибших составляет 759 человек.

Также за сутки выявлено 10 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 7 902. Таким образом, в населенных пунктах Ямала произошло 133 заражения COVID-19, за весь период - 46 417.

Выздоровел за последние сутки 49 человек, с начала пандемии - 50 834.

За последние сутки в России выявлено 40 402 человека с COVID-19 в 85 регионах, из них 3 619 (9,0%) - без клинических проявлений болезни. Всего в стране зарегистрировано 8 554 192 случая в 85 регионах. Излечились от коронавируса 23 187 человек, с начала пандемии - 7 381 726. Также за сутки зафиксировано 1 155 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 239 693 человека.