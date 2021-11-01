В Тарко-Сале мастер дорожного управления покрывал за вятку двух осужденных к обязательным работам Фото: Вера Зенина

В Тарко-Сале возбудили уголовное дело в отношении бывшего мастера «Дорожно-строительного управления», который согласился за взятку покрывать двух мужчин, осужденных к обязательным работам. Об этом рассказали в пресс-службе регионального следкома.

- Обвиняемый получил взятку в размере 55 тысяч рублей от двух мужчин, осужденных к обязательным работам. За эти деньги он записывал в табели учета сведения об отработке таркосалинцев без их фактической явки. Кроме того, мастер оформлял и направлял в управление исполнения наказаний документы, подтверждающие отбытие осужденными наказаний, - добавили в ведомстве.

На данный момент выясняются все обстоятельства совершенного преступления.

Что касается осужденных мужчин, то на них возбудили уголовные дела по ч.3 ст.291 УК РФ (дача взятки в значительном размере).