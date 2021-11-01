Жители Ямала могут поддержать Алену Никифорову в финальном этапе ежегодного конкурса «Народный участковый»

Фото: личный архив Алены Никифоровы

Жители Ямала могут поддержать свою землячку Алену Никифорову в финальном этапе ежегодного конкурса «Народный участковый», который по традиции проводится в тесном сотрудничестве с «Комсомолкой».

Напоминаем, что девушка стала лучшим участковым своего региона, оставив позади 11 коллег-мужчин. По истечении десяти дней за старшего лейтенанта отдали голоса почти 15 тысяч человек, что привело ее к решительной победе. И это не удивительно, ведь темноволосая красавица мечтала работать в органах с самого детства, идя к своей цели несмотря ни на что.

Проголосовать за Алену Никифорову можно с 1 по 10 ноября на портале издательского дома «Комсомольская правда». В итоге победители конкурса определятся на основе индекса доверия граждан - результаты онлайн-голосования будут сопоставлены при помощи специальной формулы с численностью населения региона, который представляет участник.