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Общество1 ноября 2021 10:21

В Надыме комендант общежития незаконно брал деньги со студентов за проживание

В дело вмешалась прокуратура
Марина Прохорова
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В Надыме комендант общежития незаконно брал деньги со студентов за проживание

В Надыме комендант общежития незаконно брал деньги со студентов за проживание

Фото: Ольга Крыльцова

В Надыме коменданта общежития городского профессионального колледжа поймали на финансовой афере. По информации пресс-службы прокуратуры, работник незаконно взимал с каждого студента дополнительную плату за проживание. Таким образом недобросовестный сотрудник промышлял два года.

О нарушениях стало известно после того, как ведомство проверило образовательное учреждение на соблюдение требований законодательства при предоставлении обучающимся жилых помещений.

В связи с этим городской прокурор вынес директору образовательной организации предупреждение. По результатам его рассмотрения обманутым студентам возвращены деньги (не менее 6 тысяч рублей). Два виновных должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.