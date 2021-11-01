Жительница Нового Уренгоя выплатит огромный штраф за пьяную езду Фото: Вера Зенина

В Новом Уренгое осудили местную жительницу, обвиняемую по ст. 264.1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянении). По сообщению пресс-службы прокуратуры, женщину задержали 22 июля сотрудники ГИБДД.

- Установлено, что гражданка, ранее привлеченная к административной ответственности за отказ от прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения, управляла автомобилем в нетрезвом виде, - добавили в ведомстве.

Оказавшись в суде, женщина признала вину и раскаялась. Но, несмотря на это, суд назначил ей штраф в размере 200 тысяч рублей и лишил прав на 2 года и 11 месяцев.