Фото: департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО

Между Муравленко и аэропортом Ноябрьска начали ходить автобусы. Как рассказали в департаменте транспорта и дорожного хозяйства, на межмуниципальном маршруте №504А перевозки осуществляет ИП Вох А. С. Время в пути - около двух часов.

- Есть маршрут, который соединяет Муравленко с железнодорожным вокзалом в Ноябрьске. Для удобства жителей мы открыли еще один маршрут, конечной точкой которого является аэропорт. Расписание составлено с учетом вылета и прилета основных авиарейсов, - рассказал руководитель ведомства Денис Напольских.

Автобус будет совершать один оборотный рейс в день, по средам и субботам - два. Стоимость проезда - 500 рублей. С подробным расписанием движения можно ознакомиться на сайте департамента и в диспетчерской службе перевозчика по номеру телефона: 8-932-096-10-98.

Напоминаем, что организовать данный маршрут попросили муравленковцы на встрече с губернатором в августе текущего года.