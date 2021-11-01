Администрация Салехарда выплатит пострадавшим от укусов собак детям моральную компенсацию Фото: Вера Зенина

Администрация Салехарда выплатит пострадавшим от укусов собак детям моральную компенсацию. По сообщению пресс-службы региональной прокуратуры, общая сумма превысила 100 тысяч рублей.

- Только в текущем году зарегистрировано десять фактов укуса несовершеннолетних безнадзорными собаками. По каждому случаю направлены иски в суд о взыскании с администрации компенсации морального вреда, - добавили в ведомстве.

Отметим, что из десяти рассмотренных случаев были удовлетворены семь. Фактическое возмещение причиненного вреда находится на контроле прокуратуры.