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Общество1 ноября 2021 8:32

Администрация Салехарда выплатит пострадавшим от укусов собак детям моральную компенсацию

Только в текущем году зарегистрировано десять случаев
Марина Прохорова
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Администрация Салехарда выплатит пострадавшим от укусов собак детям моральную компенсацию

Администрация Салехарда выплатит пострадавшим от укусов собак детям моральную компенсацию

Фото: Вера Зенина

Администрация Салехарда выплатит пострадавшим от укусов собак детям моральную компенсацию. По сообщению пресс-службы региональной прокуратуры, общая сумма превысила 100 тысяч рублей.

- Только в текущем году зарегистрировано десять фактов укуса несовершеннолетних безнадзорными собаками. По каждому случаю направлены иски в суд о взыскании с администрации компенсации морального вреда, - добавили в ведомстве.

Отметим, что из десяти рассмотренных случаев были удовлетворены семь. Фактическое возмещение причиненного вреда находится на контроле прокуратуры.