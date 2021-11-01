В Новом Уренгое завершается строительство детской поликлиники с женской консультацией

Фото: личная страница Андрея Воронова в соцсети

В Новом Уренгое завершается строительство детской поликлиники и женской консультации, расположенных в Восточной части города. По словам главы муниципалитета Андрея Воронова, сейчас идет отделка помещений, строители монтируют входную арку и устанавливают ограждения.

- Во дворе поликлиники поставим световую конструкцию «Будь здоров». Когда объект начнет работу, то за смену врачи смогут принять тысячу детей и 300 пациенток в консультации, - добавил градоначальник.

В детской поликлинике будут вести приемы врачи-педиатры и узкие специалисты: невролог, офтальмолог, ЛОР, стоматолог, эндокринолог, кардиолог, травматолог-ортопед, гастроэнтеролог и другие. Также предусмотрены оздоровительный центр с залом ЛФК, водолечебница и бассейн.

В женской консультации появятся кабинеты врачей-гинекологов, терапевта, стоматолога и психотерапевта, а также маммографии, УЗИ и функциональной диагностики. Кроме того, запланировано оборудовать две малые операционные, блок физиотерапевтического лечения, дневной стационар на 16 коек и зал ЛФК. Также будущие мамы смогут посещать лекции по уходу за новорожденными.