Жители Пурпе решили, как преобразится мкр. Звездный в следующем году

Фото: личная страница Андрея Гаранина в соцсети

Жители Пурпе выбрали концепцию благоустройства мкр. Звездный. По словам главы городского округа Андрея Гаранина, на территории обязательно будет детская игровая и спортивная площадки, воркаут зона, уличные тренажеры, теплые остановки и новые тротуары.

- Жители очень активно участвовали в обсуждениях, предлагали свои идеи. Для пурпейцев - это настоящий народный проект, который мы обязаны реализовать. Начнем работу уже в следующем строительном сезоне, летом 2022 года, - добавил Андрей Гаранин.

Напоминаем, что с 1 января 2022 года Пурпе официально станет частью Губкинского. В связи с этим населенные пункты свяжет первая на Ямале четырехполосная дорога. Перевозить пассажиров будут четыре комфортабельных автобуса.