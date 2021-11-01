Фото: администрация Ноябрьска

Ноябрьск вошел в топ-20 по итогам оценки рейтинга IQ городов за 2020 год, составленного Минстроем. Об этом сообщили в городской администрации.

Кстати, данный индекс показывает, насколько эффективно населенные пункты внедряют технологии «умного» города и какой это приносит результат.

Сами города оценивают по 47 показателям, которые разделены на десять направлений, субиндексов: городское управление, умное ЖКХ, инновации для городской среды, умный городской транспорт, интеллектуальные системы общественной и экологической безопасности, туризм и сервис, интеллектуальные системы социальных услуг, экономическое состояние и инвестклимат, инфраструктура сетей связи.

По итогам рейтинга IQ городов Ноябрьск занял 16 место из 92 в группе «Большие города», поднявшись с 69 места, на котором он был в 2019 году.

Напоминаем, что в муниципалитете активно внедряются элементы «Умного города», среди которых общественный Wi-Fi, электронный дневник и карта школьника, интеллектуальное видеонаблюдение и система «Умного транспорта».