Торговые центры Нового Уренгоя проверили на соблюдение антиковидных мер

Фото: администрация Нового Уренгоя

В Новом Уренгое ТЦ «Солнечный», «Бумеранг» и «Гудзон» посетили контрольные группы. Они проверили соблюдение масочного режима и то, как выполняют предприниматели новые правила работы с QR-кодами. Об этом рассказали в городской администрации.

- Работники заведений общепита проверяют у посетителей QR-коды и сертификаты. Но не все горожане соблюдают масочный режим при посещении общественных мест. В связи с этим были составлены административные протоколы по статье 20.6.1 КоАП РФ, - рассказал начальник департамента общественной безопасности и гражданской защиты Олег Кривошеев.

По словам представителей торговых центров, посетители относятся к новым правилам с пониманием. Рейды будут проводиться ежедневно.

Напоминаем, что в регионе QR-коды ввели с 25 октября. Без них нельзя посещать кинотеатры, выставки, развлекательные мероприятия и прочие общественные места.