Погода на Ямале на 1 ноября: местами небольшой снег

Погода на Ямале на 1 ноября. Фото: Вера Зенина

В понедельник, 1 ноября, по прогнозам метеорологов, в Салехарде переменная облачность. Днем -13, ночью -18. Ветер 6-8 м/с.

Надым: переменная облачность, утром и вечером - снег. Днем -16, ночью -21. Ветер 1-3 м/с.

Ноябрьск: переменная облачность. Днем -18, ночью -22. Ветер 3-6 м/с.

Новый Уренгой: облачно. Днем -18, ночью -23. Ветер 5-7 м/с.

Губкинский: переменная облачность, утром - снег. Днем -20, ночью -23. Ветер 4-6 м/с.

Тарко-Сале: пасмурно, утром - снег. Днем -17, ночью -22. Ветер 5-7 м/с.

Лабытнанги: облачно. Днем -12, ночью -10. Ветер 9-13 м/с.

Муравленко: переменная облачность. Днем -18, ночью -12. Ветер 3-5 м/с.

Посмотреть прогноз погоды по регионам можно ниже.